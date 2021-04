JADWAL SIARAN Langsung Manchester United vs AS Roma | Prediksi Pertandingan Man United vs AS Roma

JADWAL SIARAN Langsung Manchester United vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - AS Roma diprediksi akan tampil 'ugal-ugalan- saat bentrok dengan Manchester United di babak semifinal Liga Eropa.

Leg pertama semifinal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma akan terhampar di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) pukul 02.00 WIB, live SCTV.

Serigala Ibukota -julukan AS Roma- jelas mengusung misi untuk meraih kemenangan demi membuka asa ke partai final Liga Eropa musim ini.

Menggenggam trofi Liga Eropa menjadi target yang realistis bagi tim besutan Paulo Fonseca itu.

Bagaimana tidak, dengan menjuarai kompetisi kasta kedua benua biru tersebut, Giallorossi otomatis akan manggung di Liga Champions musim depan.

Skenario tersebut dapat dibilang merupakan jalan pintas bagi klub asal Kota Roma ini.

Adalah hal yang sulit bagi Edin Dzeko dkk mengandalkan slot dari Liga Italia untuk mentas di Liga Champions.

Pasalnya, AS Roma kini duduk di posisi ke-7 klasemen Serie A lewat koleksi 55 poin.

Dengan lima pertandingan sisa di musim ini, merupakan hal yang sulit bagi Giallorossi untuk finis di empat besar.

Satu-satunya cara untuk AS Roma manggung di kompetisi elite benua biru di musim depan ialah menjadi kempiun di Liga Eropa.