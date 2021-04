LIVE Streaming Man United Vs Arsenal Jam 02.00 WIB, Hadapi Mantan, Smalling Sebut Laga Spesial

Skuat AS Roma Latihan Menjelang Hadapi Manchester United semifinal Liga europa

Twitter AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Manchester United vs AS Roma babak semifinal Liga Europa.

Duel Man United vs AS Roma berlangsung di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) dini hari pukul 02.00 WIB.

Laga ini disiarkan langsung SCTV dan live streaming TV Online Vidio.com.

Untuk link live streaming Man Unted vs AS Roma bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Chris Smalling tak sabar untuk beraksi melawan AS Roma di laga semifinal Liga Europa kontra Manchester United . Ia menyebut duel kontra Man United adalah laga spesial.

Bek AS Roma itu sudah dipastikan bakal memperkuat timnya saat menyambangi markas Man United pada leg Pertama semifinal Liga Europa 2020-2021.

Laga ini tak hanya spesial bagi AS Roma, tetapi juga untuk Chris Smalling. AS Roma diprediksi bakal tampil habis-habisan untuk mengakhiri record buruk saat bersua Man United.

Kedua tim telah berjumpa enam kali yang terjadi di ajang Liga Champions.

Dari enam pertandingan tersebut, AS Roma cuma pernah menang sekali atas Manchester United. Lima laga lainnya berakhir dengan empat kekalahan dan sekali imbang.

AS Roma bahkan pernah menderita kekalahan terbesar dari Man United dengan skor 1-7. Momen itu terjadi pada leg kedua perempat final Liga Champions 2006-2007.