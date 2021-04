Terseret Skandal Perselingkuhan, Mantan Istri Pilot Vincent Raditya Cibir, Begini Profil Lengkapnya

TRIBUN-MEDAN.COM- Pilot yang kini eksis sebagai YouTuber, Kapten Vincent Raditya kini tengah diterpa kabar kurang menyenangkan soal rumah tangganya.

Bagaimana tidak, beredar kabar bahwa istri Vincent Raditya, Novita Condro, selingkuh dengan pria lain.

Kabar ini menyeruak usai postingan Instagram di akun @vincentraditya yang tiba-tiba menyinggung soal pebinor (perebut bini orang).

Tak cukup sampai di situ, sang pilot juga mengunggah beberapa foto yang disebutnya sebagai bukti perselingkuhan tersebut.

Novita Condro tak tinggal diam, ia balik memajang tangkapan layar percakapan WhatsApp-nya dengan sang suami.

Ia menyebut Vincent Raditya adalah sosok yang kasar dan toxic.

Viralnya kabar keretakan rumah tangga ini di media sosial membuat para netizen menyoroti sosok mantan istri Kapten Vincent Raditya yang bernama Vegen Acni.

Pasalnya, lewat Instastory miliknya di akun @ acnivegen, Vegen Acni mendadak menuliskan mengenai drama Korea yang bertema perselingkuhan.

Kendati begitu, belum ada klarifikasi apakah postingannya itu ditujukan untuk mantan suaminya atau bukan.

"Hai seru yah sama aku juga. Sebutin drama korea yang bagus-bagus. The World of The Married, The Penthouse, lewattt tebasss," tulis Vegen Acni.