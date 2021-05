Cafe Ala Korea Ada di Kota Medan, Cocok Bagi Para Penggemar KPOP

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Bagi pecinta drama korea, pasti tidak asing dengan makanan ala Korean seperti Shin Ramyeon serta minuman a la korean seperti soju dan babana milk diselingi dengan barbeque (BBQ).

Seperti ditampilkan oleh pemeran drakor di setiap scene makan dan minum pasti tentunya selalu menghadirkan makanan dan minuman itu sebagai ciri khasnya.

Kini tidak perlu jauh-jauh ke korea untuk menikmatinya, karena di Kota Medan telah hadir cafe Kopi Chuseyo yang bisa kamu rasakan dengan menu makanan dan minuman dengan cita rasa otentik Korea dan berkhayal layaknya sedang menjadi pemeran drakonya.

Cafe Kopi chuseyo hadir sejak 20 Desember 2020, lokasinya berada di jalan Ringroad Kompleks Ocbc No B.90 dan B.91 dan jalan Abdullah Lubis Kota Medan.

Baca juga: NASIB India Kini, Sudah Diterjang Tsunami Covid-19, Malah Wilayahnya di Timur Ladakh Dikuasai China

Kafe Kopi Chuseyo cocok untuk penggemar KPOP (TRIBUN MEDAN/ANGEL)

Kopi Chuseyo Medan merupakan cabang dari pusat Kopi Chuseyo yang berada di Tangerang. Kafe ini mengangkat tema The Only K-Pop Hub in The Nation.

Menawarkan menu dan ambience a la Korea, Kopi Chuseyo kini telah menjadi tempat berkumpulnya komunitas pencinta K-Pop di tanah air.

Sehingga wajar jika Kopi Chuseyo kini disebut sebagai the only K-Pop hub in the nation.

"Kafe ini berbeda dengan kae lainnya, karena Kopi Chuseyo tidak hanya mengatasnama kan makanan korea saja tetapi dari suasana cafe ini langsung kelihatan utk para pecinta K-Pop," ujar Kapten kafe Kopi Chuseyo, Bagoes Hardy.

Ia juga menjelaskan kafe Kopi Chuseyo tidak hanya sekedar kafe untuk meminum kopi dan menikmati ramyeon melainkan juga membuat sebuah tempat yang menyediakan wadah bagi komunitas K-pop dan menyelenggarakan event di kota Medan.