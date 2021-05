Daffa Wardhana Positif Covid-19, Sempat Kaget saat Dinyatakan Positif padahal Sudah Divaksin

Sari Berita

Daffa Wardhana mengabarkan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid-19

Daffa sempat merasa heran terpapar covid-19 meski sudah menjalani vaksin

Daffa mengutarakan selama bulan puasa pola makannya tak terjaga hingga imunitas tubuhnya turun

TRIBUN-MEDAN.com - Lebih dari setahun masuk Indonesia, pandemi covid-19 hingga kini belum juga berakhir.

Kabar tak menyenangkan datang dari pesinetron Marini Zumarnis lantaran sang anak, Daffa Wardhana terpapar covid-19.

Kabar tersebut disampaikan Marini melalui unggahan Instagramnya, Minggu (02/05/2021).

Pemeran sinetron Kemilau Cinta Kamila itu membagikan deretan potet sang anak.

Marini mengatakan jika Daffa terpapar covid-19 meski sudah divaksin.

Daffa Wardhana anak Marini Zumarnis terpapar covid-19 meski sudah vaksin. (Instagram @marinizumarnisreal)

"Get Well Soon Ya Daff...

Daffa Terpapar Covid 19 , Walaupun Dia Sudah Di Vaksin 2x," tulisnya.

Lantaran Daffa terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang asupan makanan.

"Tp Karena sibuk dan Banyak kerjaaan, trus Kurang Asupan makanan selama puasa, Qodratullah jd Terpapar.."