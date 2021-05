Istri Dirly Idol Lahirkan Anak Kedua, Ini Nama yang Diberikan kepada Anak Perempuannya

Sari Berita

Istri Dirly Idol, Nola Tyaz Handayono melahirkan anak kedua dengan persalinan normal

Dirly Idol dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Star Arimbi Sompie

Dirly mengabarkan kelahiran anak keduanya melalui akun media sosialnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari penyanyi sekaligus aktor, Dearly Dave Sompie atau dikenal dengan nama Dirly Idol.

Sang istri, Nola Tyaz Handoyo telah melahirkan anak kedua.

Setelah dikaruniai anak laki-laki, kini Dirly dan Nola punya anak perempuan.

Anak perempuannya itu diberi nama Star Arimbi Sompie.

Anak kedua mereka lahir pada Jumat lalu (30/4/2021).

Kabar bahagia itu dibagikan di Instagram Dirly di laman Instagramnya.

"Thanks God for your joyness,

Our princess was born,

30 April 2021,

04.37 wib with a NORMAL partus..