KABAR DUKA Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan meninggal dunia, Kamis (6/5/2021). Kabar tersebut disampaikan oleh rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamanda.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belim sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua, Kamis malam.

Saat dihubungi Kompas.com, Hysua membenarkan kabar tersebut. Ia mengaku pernikahannya dulu diberkati oleh Raditya Oloan yang bertugas sebagai pendeta di Gereja tersebut.

Sebelumnya, Raditya Oloan sempat dirawat karena positif Covid-19.

Belakangan, ia telah dinyatakan negatif Covid-19 pada 30 April 2021 setelah melewati tes usap atau swab test PCR.

Namun, keinginan Raditya Oloan untuk kembali ke rumah dan bersua dengan keluarga tak terwujud. Usai dinyatakan negatif Covid-19, kondisi kesehatannya malah menurun.

Alhasil, Raditya Oloan harus kembali menjalani perawatan intensif ICU.

Raditya juga diberikan bantuan alat pernapasan atau ventilator oleh tim medis.

Dalam akun Instagram miliknya, @radityaoloan, Raditya sempat menceritakan bahwa Covid-19 yang pernah menginfeksi itu menyebabkan peradangan pada tubuhnya.

"Si Covid itu sempet bikin serangan sampe badan gue terjadi peradangan," tulis Raditya.