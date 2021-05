LINK Live Streaming AS Roma Vs Man United, Bruno Fernandes Bicara Soal Nasib Pogba & Cavani

Bruno Fernandes tampil memukau saat Manchester United mencukur AS Roma dengan skor 6-2 dalam laga leg pertama semifinal Liga Europa 2020-2021 di Stadion Old Trafford, Kamis (29/4/2021) atau Jumat dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming partai semifinal Liga Europa antara AS Roma vs Manchester United.

Laga AS Roma disiarkan langsung SCTV dan live streaming Vidio.com pukul 02.00 WIB.

Leg kedua semifinal Liga Europa antara AS Roma Vs Manchester United berlangsung di Stadio Olimpico Roma, Kamis (6/6/2021).

Jelang duel, Bruno Fernandes beberkan harapannya untuk masa depan Paul Pogba dan Edinson Cavani yang belum jelas

Manchester United mendatangkan Edinson Cavani secara gratis pada musim panas tahun lalu.

Manchester United pun hanya mengontrak Cavani selama setahun.

Adapun striker asal Uruguay itu tak membutuhkan waktu yang lama untuk berdaptasi di Manchester United.

Cavani mampu menorehkan 12 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan lintas kompetisi.

Meski mampu menjadi pemain andalan Ole Gunnar Solskjaer, Cavani belum memutuskan soal masa depannya.

Bahkan Cavani juga dirumorkan akan kembali ke negara dan bergabung dengan Boca Juniors.