SIARAN LANGSUNG Live Streaming Chelsea vs Real Madrid| Tonton Link LIve STreaming Liga Champions

SIARAN LANGSUNG Live Streaming Chelsea vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton link live siaran langsung oertandingan Liga Champions antara Chelsea vs Real Madrid sedang berlangsung

Link Live streaming Chelsea vs Real Madrid ada di artikel ini. KIck off Chelsea vs Real Madrid Kamis (6/5/2021) pukul 02.00 WIB.

Manchester City menunggu lawannya di Final Liga Champions setelah menaklukkan Paris Saint-Germain 2-0, Rabu dini hari tadi.

Skor agregat kemenangan 4-1 (2-1 di leg I). Calon lawan Manchester City di final nanti yakni pemenang Chelsea vs Real Madrid.

Pertarungan hidup mati Chelsea vs Real Madrid berlangsung di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021) dini hari nanti.

Pada laga sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Spanyol, di kandang Madrid pekan lalu.

Chelsea unggul lewat gol Christian Pulisic menit 14, dan anak-anak asuh Zinedine Zidane menyamakan kedudukan melalui gol sang bomber Karim Benzema menit 29.

Bicara kans lolos, Chelsea sedikit lebih bagus.

Pasalnya, selain imbang, mereka juga mencetak gol tandang.