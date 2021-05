Resep Rahasia Restoran Padang Memasak Makanan Bersantan Agar Tidak Mudah Basi

TRIBUN-MEDAN.com - Lebaran segera tiba. Biasanya kita sudah mulai sibuk menyiapkan aneka masakan untuk santap bareng ketupat nanti.

Yang jadi favorit adalah sayur godog, rendang dan opor ayam. Wahh semua menggunakan santan , ya !

Padahal, santan terkenal mudah basi, apalagi jika dipanjang seharian dan diaduk-aduk saat diambil keluarga.

Namun, restoran Padang ternyata punya trik tersendiri supaya menu masakannya tidak mudah basi walau menggunakan santan.

Yuk, kita tiru caranya.

Alasan Masakan Padang Tidak Cepat Basi

Fakta masakan padang tidak cepat basi ini pun cukup menimbulkan rasa penasaran.

Apa yang bikin rendang tidak cepat basi?

“Mengapa masakan padang yang ditaruh di suhu ruangan tidak basi? Padahal sangat mengandung santan. Itu karena di dalamnya ada lebih dari 16 rempah dan herbs yang bersifat antimikroorganisme,” papar Ervina, Msc., dari Indonesia International Institute for Life Sciences, saat talkshow “Nutrition and Problem in the Modern Diet” yang digelar oleh Istituto Italiano di Cultura, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ervina, rempah-rempah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi aroma tapi juga berguna sebagai pengawet, dan dapat bertindak sebagai antioksidan.