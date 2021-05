Wow, Kasus Pernikahan Anak Menanjak Tajam Selama Masa Pandemi Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--Komnas Perempuan sebagai bagian dari Lembaga Nasional HAM Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan jumlah pernikahan anak di tahun 2020.

"Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan menemukan pada 2019 terdapat 23.126 kasus pernikahan anak, kemudian pada 2020 jumlahnya naik sebesar 64.211 kasus," kata Veryanto Sitohang, Ketua Sub Kom Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakan, angka dispensasi kawin sepanjang tahun 2020 melesat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Bahkan, kaya dia, angka tersebut melonjak 500% lebih banyak dibandingkan angka dispensasi kawin pada tahun 2018.

Menurutnya, lonjakan perkara dispensasi kawin sepanjang tahun 2020 merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Sebab, mengingat legalitas perkawinan anak telah dibatasi oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Diketahui, berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sementara itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak kian merebak dari tahun ke tahun sampai saat ini.

Adapun antara lain situasi pandemi yang memicu intensitas penggunaan gawai.

"Lalu persoalan ekonomi keluarga serta adanya perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan,"