JELANG LEBARAN Harga Daging Meroket, Harga Cabai Malah Terjun Bebas, Ini Penyebabnya?

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menjelang H-2 Lebaran harga bahan pokok seperti daging, sayur mayur maupun ikan kembali naik di Pusat Pasar Medan, Selasa (10/5/2021).

Pedagang daging lembu Juniadi Sitepu mengungkapkan, harga daging lembu dibanderol Rp 140-150 ribu.

"Hari ini harga daging naik antara Rp 140-150 ribu per kilogram untuk daging lembu, kalau harga daging kambing dari Rp 100 per kilogram sekarang sudah mencapai Rp 110 ribu per kilogram. Tapi kalau harga bagian dalamnya masih sama berkisar dari Rp 70-80 ribu per kilogram, ini biasa kalau sudah mau Lebaran harga naik, " kata Juniadi, Selasa.

Juniadi juga mengaku bahwa daya beli masyarakat meningkat sampai 80 persen, yang biasanya hanya terjual sekitar 80 kilogram daging tapi jelang lebaran mencapai 200 kilogram.

Untuk persediaan, dia mengungkapkan masih aman dari peternakan meskipun ada beberapa pedagang yang menjual daging impor karena katanya relatif murah.

"Kami jual daging lembu impor dari Australia soalnya harganya jauh lebih murah dan kualitas sama," sambung Dharma pedagang daging lembu lainnya.

Sama halnya dengan harga daging ayam potong yang telah naik seribu, hingga saat ini dibanderol Rp 32 ribu per kilogram.

"Harga daging naik, semalam kan Rp 31 ribu per kilogram dan saat ini sudah Rp 32 ribu per kilogram, mungkin besok akan naik lagi," kata Regar.

Begitu juga dengan harga ikan basah yang merangkak naik sampai Rp 7 ribu seperti ikan tongkol, udang, gembung kuring, dan dencis pulpen.