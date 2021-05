Pengunjung Wisata Istana Maimun Menurun dari Tahun Sebelum Pandemi Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Hari ketiga Lebaran, jumlah pengunjung Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso No 66, Kecamatan Medan Maimun, tampak mulai ramai, Sabtu (15/5/2021).

Namun, Tengku Mohar Syah sebagai pemandu wisata ini mengungkapkan keramaian ini belum menunjukan lonjakan signifikan di tahun-tahun sebelum Covid-19.

"Kunjungan Lebaran di hari pertama hingga ketiga jauh menurun karena ada beberapa faktor yaitu peraturan pemerintah atas penyekatan antar wilayah dan keadaan Covid-19 yang membuat masyarakat berhati-hati membawa keluarganya," kata Mohar.

Sebab, biasanya pengunjung wisata ini ramai dari para wisatawan luar kota.

Dalam hal ini, ia memperkirakan jumlah pengunjung dari pagi hingga siang ini sudah sekitar 300-400 orang.

"Dari pagi jam 08.00 sampai siang ini masih berkisar 300-400 pengunjung , kalau tahun lalu jauh turun dari tahun ini, dan sebelum Covid-19 sekitar siang ini capai 800 pengunjung bila sudah siang begini," ujar Mohar.

Mohar juga mengungkapkan dua tahun belakangan ini harga tiket masuk sudah berubah.

"Sebelumnya masuk Istana Maimun umum Rp 5 ribu per orang, pelajar Rp 3 ribu per orang. Namun, tahun 2019 sudah mengalami kenaikan sebesar Rp 10 ribu per orang bagi umum, dan pelajar Rp 5 ribu," tambahnya.

Selain itu, Mohar menuturkan pihak wisata Istana Maimun juga akan membatasi jumlah pengunjung bila membludak, khususnya bagian dalam.

"Kita batasin jumlah pengunjung sampai 50 persen di dalam maka kita akan mengimbau kepada pengunjung untuk jangan masuk dulh jika jumlah di dalam sudah sesuai kapasitas yang kita tentukan. Sehingga banyak pengunjung nantinya di lapangan menikmati suasana," katanya.

Selanjutnya, saat diamatin www.tribunmedan.comjumlah pengunjung dari siang terus bertambah dan mulai memenuhi setiap area yang ada.

Setiap pengunjung juga akan cek suhu tubuh dulu, menggunakan sanitizer, dan wajib menggunakan masker.

Selain itu, terlihat parkiran kendaraan yang sebelumnya di hari pertama lebaran sepi, tetapi saat ini mulai berlapis, dan adanya juga fasilitas naik kuda.

