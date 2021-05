TERBARU Penghasilan Tertinggi Youtuber Indonesia, Deddy Corbuzier Melorot ke Urutan Empat

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi memasuki triwulan kedua tahun 2021.

TRIBUN-MEDAN.COM - YouTube dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu sumber pendapatan para artis Tanah Air.

Bahkan, YouTuber kondang Atta Halilintar hingga Ria Ricis bisa meraup pendapatan miliaran rupiah perbulannya.

Tak hanya Atta, beberapa artis kawakan seperti Raffi Ahmad hingga Baim Wong juga mendadak menjadi YouTuber.

Raffi Ahmad memang bukan Youtuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia.

Tapi dia bersama akun RANS Entertainment pada tahun 2021 tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), penghasilan Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi Youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

Pada 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi Youtuber Indonesia paling tajir dengan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.