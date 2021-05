Usai Bercerai, Artis Cantik Ini Pede Tampil Seksi Perlihatkan Belahan Dada, Intip Potretnya di Bali

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru bercerai dari suaminya, tak membuat Nindy Ayunda terus meratapi nasibnya.

Dirinya pun tetap berusaha tampil dengan modis dalam berbagai kesempatan.

Seperti diketahui, Nindy Ayunda merupakan salah satu selebriti yang dikenal dengan imej penampilannya yang modis dan berkelas.

Selain paduan fashion item mewahnya, gaya busana yang dipakai selebriti yang kini telah menyandang status janda itu juga tak kalah menjadi sorotan.

Yup! Seperti yang diketahui, Nindy memang sering terlihat tampil dengan gaya busana yang out of the box.

Selain unik, kesan seksi juga tak luput dari setiap penampilannya.

Baca juga: Jadi Korban KDRT oleh Suaminya, Ternyata Artis Ini Cuma Nikah Secara Siri, Pelaku Kini Dipenjara

IG Nindy Ayunda Nindy Ayunda

Namun menariknya, baru-baru ini penampilan Nindy setelah resmi bercerai dari sang suami begitu mencuri perhatian.

Pede tampil seksi perlihatkan belahan dada, penampilan ibu dua ANak itu langsung menuai beragam komentar dari netizen di medsos.

Baca juga: Telanjur Serahkan Semua pada Ariel NOAH, Cut Tari Ngaku Kecewa karena Sang Vokalis Malah Ucapkan Ini

IG Nindy Ayunda Nindy Ayunda Tampil Seksi Perlihatkan Belahan Dada

Usai bercerai, Nindy Ayunda diketahui berada di Pulau Dewata, Bali.

Seperti yang terlihat, selebriti yang kini resmi berstatus janda itu tampil dengan gaya kasual yang santai dan modis.