Cerita Masa Kelam Artis, Inilah Deretan Selebriti yang Mengaku Pernah Dip*rkosa

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa sangka di balik nama besar dan popularitasnya, artis penyanyi Lady Gaga ternyata menyimpan kisah kelam dalam hidupnya.

Dia diperkosa oleh produser musiknya hingga hamil saat masih remaja.

Saat itu Gaga baru berusia 19 tahun, dan juga menjadi korban kekerasan.

Peraih piala Oscar itu meneteskan air mata ketika harus mengingat kembali kejadian yang membuatnya trauma saat tampil di The Me You Can't See, sebuah acara serial dokumenter kesehatan jiwa yang dipandu Pangeran Harry dan Oprah Winfrey.

"Saya 19 tahun, dan saya bekerja di bisnis ini, dan seorang produser berkata pada saya 'lepaskan bajumu'," kata Gaga seperti dikutip dari kompas.com.

Lady Gaga (FAME/FLYNET)

"Dan saya bilang tidak. Saya pergi, dan mereka berkata pada saya mereka akan membakar semua musik saya. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak berhenti meminta pada saya, dan saya hanya terpaku dan, saya bahkan tidak ingat," ujar Gaga yang mulai meneteskan air mata.

Pelantun "Poker Face" itu mengaku peristiwa perkosaan yang menimpanya telah membuat dia hamil.

"Orang yang memperkosa saya meninggalkan saya dalam kondisi hamil," ujarnya.

Namun Gaga tidak mau menyebut nama produser yang melakukan hal tersebut padanya.

"Saya bahkan tidak pernah ingin berhadapan dengan orang itu lagi," ucapnya.