Yuni Sitepu, Mahasiswi Unimed Berprestasi Raih Karya Terbaik di Ajang Pintardonasi Art Competition

Mahasiswa Unimed Raih Predikat Karya Terbaik di Ajang Pintardonasi Art Competition 2021

Laporan Wartawan Tribun Medan/Edi Sidauruk

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Yuni Astria Br (beru) Sitepu mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Unimed) mengikuti ajang Pintardonasi Art Competition tahun 2021.

Yuni meraih predikat karya terbaik pada kategori karya cipta dan baca puisi.

Pintar donasi Virtual Art Exhibition telah dilaksanakan pada 17-19 Mei 2021 yang lalu.

Tiga karya terbaik dipamerkan dari ratusan jumlah peserta yang mengikuti kompetisi ini.

Satu di antaranya karya dari Yuni.

Pintardonasi Art Competition diselenggarakan oleh Departemen Of Communication Science Universitas Brawijaya, Faculty Of Social and Political Science Universitas Brawijaya dan ACT Care For Humanity.

Dalam kompetisi ini ada empat kategori yang yang di perlombakan yaitu poster, video, cipta dan baca puisi dan tajuk rencana dengan tema Pintar Berdonasi Online.

Tujuannya mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang fenomena penipuan berkedok donasi online.