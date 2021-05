Ini Penjelasan Dewi Perssik saat Aldi Taher Bilang Bau Terasi dan Cemburuan

TRIBUN-MEDAN.COM - Aldi Taher sangat menyesali perpisahannya dengan pedangdut Dewi Perssik.

Sisi lain, Dewi Perssik malah menyebut pernikahan sirinya dengan Aldi Taher sebagai pengalaman pahit.

Momen Aldi Taher dan Dewi Perssik kembali dipertemukan. (YouTube Indosiar)

Ya, Dewi Perssik merasa beruntung karena pernikahan sirinya dengan Aldi Taher hanya bertahan satu tahun saja.

Terungkap saaat Dewi Perssik bertemu dengan Aldi Taher di Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2021.

Di acara tersebut Aldi Taher jadi mistery guest dan menyanyikan lagu berjudul Dewi Perssik I Love You So Much.

Pedangdut Dewi Perssik berbincang bersama wartawan, Sabtu (25/4/2020). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Bukannya terkejut, kehadiran Aldi Taher itu malah membuat Dewi Perssik tertawa.

Ketika Dewi Perssik menyebutkan pernikahannya dengan Aldi Taher adalah kenangan pahit, Aldi Taher justru mengatakan sebaliknya.

Menurut Aldi Taher, ada banyak kenangan indah masih bersama Dewi Perssik selama dua tahun.

"Satu tahun. Kata siapa dua tahun? Satu tahun sudah cerai," ucap Dewi Perssik.

Aldi Taher saa berbincang dengan Dewi Perssik. (Dewi Perssik Channel)