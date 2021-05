NIKMATI Makan Sepuasnya dengan Konsep Outdoor Hanya Bayar Rp 85 Ribu per Orang, Ini Lokasinya

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Makan dengan sistem All You Can Eat atau makan sepuasnya kian digandrungi masyarakat.

Tak mau ketinggalan, Hotel Grand Inna Medan meluncurkan program All You Can Eat bertajuk Chill n Grill Party dengan penawaran konsep outdoor.

Menariknya, para customer cukup membayar seharga Rp 85 ribu/nett dan akan mendapatkan beragam menu yang menggugah selera.

General Manager Grand Inna Hotel, Darmawel Chaniago mengungkapkan bahwa konsep khusus malam mingguan ini ditargetkan untuk menarik customer.

Baca juga: Air Terjun Sitiris-tiris, Surga Tersembunyi Samosir

Pengunjung menikmati makanan di Hotel Grand Inna Medan (TRIBUN MEDAN/ KARTIKA)

"Program ini menjadi unggulan dengan konsep Chill n Grill setiap Malam Minggu. Jadi ini kita kemas dengan konsep untuk menarik minat baik tamu yang menginap ataupun tamu yang ada di kota Medan," ungkap Darmawel, Sabtu (22/5/2021).

Adapun menu yang ditawarkan dengan menu utama seperti nasi goreng buah naga, daging Grill , cah brokoli, dan ditemani dengan sup jagung.

Selain itu, Chill n Grill juga menyajikan menu khas tradisional dari beragam daerah di Indonesia. Pada pembukaan perdana, terdapat menu khas Kebumen, Jawa Tengah yaitu Nasi Penggel.

Baca juga: Sudah Miliki 3 Buah Hati, Shireen Sungkar Ngaku Masih Ingin Tambah Anak Lagi, Tapi Ini Syaratnya

Untuk panganan ringannya, Chill n Grill Grand Inna Medan juga menawarkan aneka menu panggang seperti bakso dan sosis panggang dengan pilihan bumbu racikan chef.

Chill n Grill Party juga menawarkan live cooking by chef untuk menu-menu unggulan setiap minggunya, sehingga para customer dapat mencicipi langsung makanan dengan rasa segar baru dimasak.

Tak hanya itu, Chill n Grill juga memfasilitasi live musik untuk menemani suasana makan dengan suasana outdoor.