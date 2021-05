Rizky Billar dan Putra Siregar Rela Datang Ke Medan, Bakal Ada Kejutan di PSMS Medan?

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor muda asal Medan, Muhammad Rizky Billar atau Rizky Billar masih menjadi buah bibir pecinta sepakbola, khususnya PSMS Medan.

Rizky Billar dikabarkan mau bergabung dengan PSMS Medan. Belum diketahui keinginannya ke PSMS apakah mau beli saham atau masih sekadar cakap-cakap saja, atau bahkan akan membuat kejutan baru untuk tim Ayam Kinantan.

Rizky Billar dikabarkan pergi ke kota Medan ditemani temannya Putra Siregar terkait membicarakan kelanjutan klub sepak bola PSMS Medan.

Dalam postingan instagram rekan Rizky Billar, Putra Siregar memposting foto mereka sedang berada di dalam pesawat dengan menuliskan keterangan mau ke kampung halaman.

Seperti diketahui kampung halaman Billar berada di Medan.

Pada postingan instagram Putra Siregar itu, kelompok suporter SMeCK Hooligan merespon dan menyambut kedatangan mereka ke Medan. SMeCK Hooligan menyambutnya dengan komentar "Here we go".

"Saya ke Medan sama Putra Siregar dan kalo enggak ada halangan insyaAllah mau ketemu sama Pak Edi terkait sama PSMS," jelas Billar.

"Saya bocorin yah udah gitu doang," lanjutnya, Kamis (27/5/2021).

Sebelumnya Rizky Billar lewat fitur story akun instagramnya, @rizkybillar, mengunggah video dirinya sedang menyanyikan lagu penyemangat untuk PSMS Medan ala suporter PSMS, Smeck Hooligan.

Di dalam video itu, ia bersama seorang pengusaha penjual telepon genggam yang juga berasal dari Medan, Putra Siregar, ditanya oleh akun instagram sepakbola, @plesbol_pusat mengenai rumor akan membeli saham PSMS Medan.

