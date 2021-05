SOSOK Bernard Arnault Orang Terkaya Nomor 1 di Dunia saat Ini, Salip Jeff Bezos dan Elon Musk

Kekayaan Arnault telah melonjak dari hanya US$ 76 miliar pada Maret tahun lalu menjadi US$ 186,3 miliar karena kerja sama barang mewahnya diuntungkan meskipun ada pandemi Covid-19.

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengusaha mode asal Perancis, Bernard Arnault menjadi orang terkaya dunia tahun 2021 ini.

Dia menyalip Jeff Bezos, sang bos Amazon sebagai orang terkaya sebelumnya.

Kekayaan Arnaulit melesat menjadi US$ 186,3 miliar (2.608 triliun) dalam 14 bulan terakhir. naik US$ 110 miliar selama periode tersebut.

Melansir Daily Mail, Selasa (25/5/2021), saham perusahaan Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) yang dipimpin Arnault naik 0,4% dalam satu jam pertama perdagangan pada hari Senin (24/5/2021).

Kenaikan tersebut membuat saham pribadi Arnault naik lebih dari US$ 600 juta dan menempatkan kapitalisasi pasar LVMH pada US$ 320 miliar menurut Forbes.

Kekayaan Bernald Arnault pun melonjak menjadi US$ 186,3 miliar dan melampaui kekayaan pendiri Amazon, Jeff Bezos yang sebesar US$ 186 miliar dengan selisih tipis hanya US$ 300 juta menurut Forbes.

Sebelumnya Aranault juga telah menyalip posisi Elon Musk, dari posisi orang terkaya kedua dunia dengan total nilai kekayaan US$ 147,3 miliar.

Hal itu terjadi setelah saham Tesla milik Elon Musk merosot.

Arnault yang kini berusia 72 tahun melihat kekayaan bersihnya melonjak lebih dari US$ 110 miliar dalam 14 bulan terakhir berkat perusahaan penjualan barang-barang mewah mliknya yang sahamnya terus melesat berkat permintaan barang-barang mewah yang melonjak.