Dijenguk Dimas Beck karena Sakit, Nikita Mirzani Kepergok Berikan Balasan Manis Ini pada Sang Aktor

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Nikita Mirzani dikabarkan mendadak jatuh sakit.

Nikmir pun sempat dilarikan ke rumah sakit karena sempat pingsan.

Ibu tiga anak itu rupanya mengalami gangguan percernaan dan ada luka di ususnya.

Kini kondisi pun Nikita sudah membaik.

Sederet rekan artis turut memberikan doa dan semangat, salah satunya Dimas Beck.

Dimas Beck berikan doa untuk Nikita Mirzani yang sedang sakit. (Instagram @nikitamirzanimawardi_172)

Diketahui jika Dimas Beck dan Nikita Mirzani memang bersahabat dekat.

"Pulang kantor udah dateng yah.

Cuman ada yang ketiduran... @nikitamirzanimawardi_172

Get well soon," tulis Dimas dalam InstaStory yang di-repost Nikita, Jumat (28/05/2021).

Nikita lantas memberikan balasan manis.

"Ayang babe ku....

Tapi kamu masuk dalam mimpi ku," balas Nikita Mirzani dengan menyertakan emoji merah hati.

Pada InstaStory yang lain, Nikita bahagia karena teman-temannya datang menjenguk.