JAM TAYANG Siaran Langsung Manchester City vs Chelsea, Live streaming Final Liga Champions

Jadwal Live Streaming Final Liga Champions Manchester City VS Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Live streaming final Liga Champions 2021 Manchester City vs Chelsea digelar di Stadium do Dragao, Portugal, Minggu (30/5/2021) pukul 02.00 WIB.

Laga ini akan menjadi pertarungan sengit di lini tengah, sebab gelandang kunci The Blues N'Golo Kante vs gelandag aktraktif The Citizens Kevin De Bruyne.

N'Golo Kante menjadi sentral lini tengah Chelsea dimana stamina yang selalu terjaga untuk bermain penuh di 90 menit.

Dengan berlari dengan cakupan area seluas 81.093 meter.

Serta kemampuan menempatkan posisi dan melakukan tekel dari Kante menjadi senjata mematikan yang siap melumpuhkan para lawan.

Kontribusinya di sektor tengah The Blue buktinya mampu mengantar armada Thomas Tuchel untuk sampai di partai Final Liga Champions 2021.

Sementara Kevin De Bruyne menjadi motor serangan The Citizens di setiap laga. Eks punggawa Chelsea ini memang baru tampil 7 kali bagi Manchester Biru di ajang Liga Champions kali ini.

Namun, sumbangsihnya dikutip dari laman resmi UEFA, De Bruyne tercatat sudah melepaskan 430 passing selama bermain di kompetisi antarklub Eropa ini.

Ia mampu membukukan 347 umpan sukses yang diterima rekan-rekannya. Ia juga tercatat memiliki akurasi umpan sebesar 81 persen.

Duel antara Kevin De Bruyne dan N'Golo Kante akan menjadi salah satu sorotan utama kala Manchester City dan Chelsea bertanding di Final Liga Champions.