Penampilan Artis Agnez Mo Sukses Pikat Mata Netizen, Model Celana hingga Ritsletingnya Bikin Salfok

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tidak kenal dengan sosok Agnes Monica atau yang kini akrab dikenal dengan nama Agnez Mo.

Keputusannya berkarir di luar negeri membuat namanya kini tak hanya dikenal di Indonesia saja, namun hingga mancanegara.

Kariernya pun moncer sebagai artis Multitalenta yang go international.

IG Agnez Mo Agnez Mo dalam video clip lagu terbarunya yang berjudul F Yo Love Song

Sebagai salah satu artis top papan atas tanah air, selain punya wajah rupawan, Agnez Mo memang dikenal memiliki selera fashion tersendiri.

Bahkan paduan busana yang dikenakan oleh Agnez Mo terbilang out of the box.

Tak heran deh jika setiap penampilan Agnez Mo yang tersebar di media selalu saja sukses mencuri perhatian netizen.

Seperti penampilan Agnez Mo beberapa waktu lalu yang tampil eksotis pakai dress mini dengan paha mulus yang terlihat.

Netizen bahkan sampai dibuat heboh dengan adanya tato yang 'Terselip' di baliknya

Nah, penampilan Agnez Mo yang terlihat baru-baru ini juga tak kalah menghebohkan publik.

Menurut pantauan, Agnez Mo tampil dengan gaya swag yang memadukan busana batik.