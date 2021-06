Hotman Paris Blak-blakan Puji Kecantikan Meriam Bellina

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mengunggah foto lawas Meriam Bellina dalam Instagram pribadinya.

Pada pertengahan Mei lalu aksi serupa juga dilakukan Hotman Paris.

Jika beberapa lalu ia menceritakan kisah masa lalu bersama aktris itu, kini ia menulis keterangan singkat.

Sudah memasuki usia 56 tahun, penampilan Meriam Bellina masih sangat bugar dan awet muda. (Instagram/@bellinamer)

Ia memuji kecantikan perempuan 56 tahun itu.

Dalam foto tersebut rambut keriting Meriam Bellina terurai.

Ia menggunakan baju berwarna hitam.

Wajahnya pun dibiarkan tanpa riasan dan kecantikan alaminya jelas terlihat.

"And she is ..... beauty," tulisnya dalam kolom keterangan.

Unggahan Hotman itu pun menuai banyak komentar.

Kebanyakan memuji kecantikan Meriam Bellina.

