Aktor Tampan Verrell Bramasta Sakit Demam Tinggi, Komentar Artis Cantik Ini Malah Buat Baper Netizen

TRIBUN-MEDAN.COM - Berita kurang sedap datang dari keluarga artis senior Venna Melinda.

Sang putra yakni aktor Verrell Bramasta dikabarkan jatuh sakit.

Melalui Instagram pribadinya, Verrell Bramasta mengabarkan sendiri bahwa dirinya kini tengah sakit.

Dalam unggahan di IG miliknya itu, Verrell Bramasta membagikan dua foto dirinya yang sedang terbaring di tempat tidur.

Baca juga: Deretan Wanita Cantik dan Seksi Ini Pernah Dekat dengan Rizky Billar Sebelum Bersama Lesti Kejora

Pemain film Verrel Bramasta saat ditemui seusai menjadi bintang tamu pada acara Talk Show di Studi Trans TV, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2016). (Tribunnews/Jeprima) (Tribunnews/JEPRIMA)

Sementara itu, pada keterangan foto, Verrell menjelaskan kondisinya yang ternyata menderita demam.

Verrell pun menjelaskan sakit demam yang dialaminya.

"Semalem tiba tiba demam sampe 39.3'C," ucapnya, Jumat (4/6/2021).

"Hari ini dirawat di rumah.. Tumbang juga," sambungnya.

Sontak, kolom komentar unggahan itu pun dibanjiri doa agar sang aktor bisa cepat sembuh.

Namun dari banyaknya komentar, ucapan dari aktris Ranty Maria justru paling menjadi sorotan netizen.

"Get well super soon," tulis Ranty Maria sebelumnya.

Baca juga: Cerai dari Anak Pensiunan Jenderal, Ayu Ting Ting Minta Dicarikan Jodoh, Deddy Corbuzier Bilang Gini

Ranty Maria dan Verrell Bramasta (Suryamalang.com/kolase instagram @bramastavrl)

Diketahui, Ranty Maria dan Verrell Bramasta beradu akting dalam sinetron Putri untuk Pangeran.

Dari postingan Verrell Bramasta, justru banyak penonton yang terbawa perasaan (baper) melihat Verrell dan Ranty Maria bersama.

@salwaaprilly_01: Jengukin dong kak tyty biar cepet sembuh.

Baca juga: Fans Minta Ayya Renita Dipecat dari Ikatan Cinta karena Unggahan Ini di Sosmed, Begini Kronologinya

@yaniyani6229: Minta di jengukin sma tyty tu psti langsung sembuh @bramastavrl.

@bundaicha_naura_naufa23: @rantymaria kalo udah ranty yg semangatin buat sembuh..

InshaAllah sah sah eeeh sah muluu dari kemaren maksudnya sembuuuuhhh buhh buhh amiinn.

Klik Halaman Selanjutnya

(*/Tribun-medan.com)

Baca Berita Artis Terpopuler Lainnya

Sebagian Artikel ini pernah tayang di NOVA.ID dengan judul:

Verrell Bramasta Sakit Demam Tinggi, Komentar Ranty Maria Jadi Sorotan