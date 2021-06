SESAAT LAGI Live Streaming Mayweather vs Logan Paul, Siaran Langsung Tinju Dunia Hari Ini

SESAAT LAGI Berlangsung Live Streaming Mayweather vs Logan Paul. Foto dok Mayweather vs Marcos Maidina

TRIBUN-MEDAN.com - Sesaat lagi berlangsung pertandingan tinju dunia petinju legendaris Floyd Mayweather vs Logan Paul.

Siaran Langsung Floyd Mayweather vs Logan Paul bisa disaksikan via Live Streaming TVOne.

Floyd Mayweather vs Logan Paul akan bertarung di Stadion Hard Rock di Miami, Florida, Amerika Serikat pada Minggu (6/6/2021) atau Senin pagi WIB, 7 Juni 2021. Link Live Streaming TV Online TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan duel tinju dunia atau world boxing ini.

Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing Floyd Mayweather vs Logan Paul ini via Showtime.com (menggunakan sistem pay-per-view dengan membayar 49,99 dolar AS atau sekitar Rp715 ribu). Sedangkan Live Streaming TVOne bisa diakses secara gratis

TVOne sudah mengkofirmasi duel tinju dunia antara Floyd Mayweather vs Logan Paul akan tayang via Siaran Langsung TV One yang bisa diakses di artike ini.

Pertarungan tinju dunia itu seharusnya diadakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021.

Namun, duel itu ditunda.

Masalah kurangnya minat pada pertandingan tersebut dianggap menjadi penyebab.

Namun, Logan Paul membantahnya.

"Pertarungan Mayweather didorong kembali dan saya menyetujui sepenuhnya," ujar Paul dikutip dari The Sun, 1 Juni 2021.