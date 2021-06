Prediksi Susunan Pemain Kolombia Vs Argentina, Lionel Messi Main, Live Mola TV Jam 06.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol akan mempertemukan antara Kolombia vs Argentina, Rabu (9/6/2021) pagi WIB.

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kolombia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Rabu (9/06/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Kolombia vs Argentina via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 06.00 WIB.

Bekal Kolombia jelang big match ini adalah kemenangan 0-3 saat melawat ke kandang Peru di laga terbaru.

Sebelumnya Carlos Cuesta dan kolega kehilangan poin dalam 2 laga beruntun saat kalah 6-1 dari Ekuador dan kalah 3-0 dari Chili.

Melihat perkembangan skuad asuhannya, Reinaldo Rueda optimistis bisa membawa Kolombia ke Piala Dunia 2022.

"Kami tahu bahwa kami menghadapi Peru dengan banyak varian, yang telah matang dalam segala hal. Mereka main di Piala Dunia 2018, mereka adalah finalis Copa America terakhir, jadi kami harus memiliki kinerja yang sangat baik, dengan konsentrasi yang sangat tinggi," terang Rueda.

Sementara itu, bagi gelandang Kolombia, Matheus Uribe, kemenangan atas Peru telah meningkatkan moral pemain.

"Kemenangan ini sangat penting bagi kami, itu membantu kami untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Kami bangkit dari kekalahan beruntun yang sangat rumit. Ini adalah pertandingan penting untuk kembali ke jalur lolos ke Qatar," terangnya.

Lionel Messi dan pemain timnas Peru, Miguel Trauco (kiri) memperebutkan bola dalam pertandingan Peru vs Argentina pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan di Stadion Nasional, Rabu (18/11/2020) pagi WIB. ((ERNESTO BENAVIDES))

Kini Kolombia duduk di posisi 6 klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL dengan koleksi 7 poin.