Prediksi Susunan Pemain Paraguay Vs Brasil, Neymar Main, Live Streaming Mola TV Jam 7.30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit antara Paraguay vs Brasil dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Rabu (9/6/2021) pagi WIB, Neymar main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Paraguay vs Brasil via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 07.30 WIB.

Link Live Streaming Paraguay vs Brasil bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Kualifikasi Piala Dunia 2022 di artikel ini.

Saat ini, Brasil tengah memimpin klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan atau Conmebol.

Selecao berhasil menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, termasuk saat membikin Ekuador tersungkur lewat skor 2-0 pada Sabtu (5/6) lalu.

Hasil Brasil vs Ekuador berakhir dengan skor 2-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 (Ist)

Adenor Leonardo Bacchi (Tite), juru taktik Brasil, mengaku puas dengan performa tim asuhannya, meski meski sempat memiliki jeda 7 bulan tak bermain.

"Ini menggembirakan, 15 poin dalam 5 laga, setelah 7 bulan tidak bermain. Mengumpulkan atlet yang telah tiba di final Champions, dua hari perjalanan. Thiago tak datang, Militao masuk, banyak bermain. Ada Lodi, tapi ia butuh Alex Sandro. Dani Alves cedera... ada banyak, banyak pekerjaan di baliknya yang penting," kata Tite.

"Di babak pertama, kami melakukan perubahan. Paqueta di sebelah kanan, dan Richarlison tajam di sebelah kiri. Karena sektor dan strategi Ekuador sangat populer, idenya adalah untuk memiliki satu pemain lagi, menawarkan ruang sentral lebih besar kepada Neymar dan tim berkembang lebih banyak di babak kedua," imbuh Tite menanggapi kemenangan Brasil atas Ekuador.

Di sisi lain, Paraguay baru saja menahan imbang Uruguay dengan skor 0-0. Tim berjuluk Guaraníes tersebut kini menempati peringkat 4 klasemen setelah mengoleksi 1 kemenangan dan 4 hasil seri.

Hasil kontra Uruguay sekaligus menjadikan skuad asuhan Eduardo Berizzo sebagai tim yang belum terkalahkan bersama Argentina dan Brasil.