BERITA TIMNAS - Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab LIVE SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan melawan Uni Emirat Arab (UEA.

Duel Timnas Indonesia vs UEA akan disiarkan secara live streaming di via SCTV. Laga Indonesia vs UEA berlangsung di Zabeel Stadium, Dubai, Jumat (11/6/2021).

Simak jadwal siaran langsung pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Uni Emirat Arab (UEA) dalam laga lanjutan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Keseruan laga Timnas Indonesia vs UEA juga dapat anda saksikan secara langsung LIVE SCTV dan Mola TV dengan waktu kick-off pukul 23.45 WIB.

Timnas Indonesia tampaknya akan menjadikan laga melawan UEA selayaknya pertandingan yang mempertaruhkan harga diri mereka.

Bagaimana tidak, terdamparnya posisi Timnas Indonesia yang terjerembab pada dasar klasemen jadi alasannya.

Tim yang saat dibesut Shin Tae-yong itu tercatat belum pernah mencatatkan satupun kemenangan di babak Kualifikasi.

Dari tujuh laga yang dilakoni tim Merah Putih, raihan satu poin menjadi koleksi Timnas Indonesia.

Raihan satu poin tersebut didapatkan tepatnya ketika bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Thailand.

Enam sisa laga lainnya harus berujung dengan kekalahan termasuk momen pembantaian melawan Vietnam pada laga pamungkas.