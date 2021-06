Ini Dia Bentuk Cincin Tunangan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang Harganya Capai Rp 30 Juta

TRIBUN-MEDAN.com - Pengusaha Airyn Tanu memamerkan desain cincin tunangan yang dipilih pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Ia memperlihatkan penampakan cincin yang akan digunakan saat lamaran pada Minggu, (3/6/2021).

Airyn Tanu pun membeberkan kualitas tinggi yang dimiliki cincin berharga sekitar tiga puluh juta rupiah tersebut.

Kolase Rizky Billar, Lesti Kejora, dan Airyn Tanu. Pengusaha berlian Airyn Tanu membocorkan harga cincin lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar, Selasa (8/6/2021). (Instagram @lestykejora / YouTube Esge Entertainment)

Hal ini dibeberkan Airy Tanu di InstaStory, @airyntanu, Selasa (8/6/2021).

Ia awalnya memperlihatkan momen saat Lesti dan Rizky Billar memilih cincin tunangan ke butiknya.

Akhirnya, setelah sempat bingung, Rizky Billar dan Lesti sepakat menentukan desain sederhana untuk cincin tersebut.

Airyn Tanu pun memperlihatkan bentuk cincin pilihan keduanya dan menuliskan spesifikasi cincin berlian tersebut.

"Passion Perfect, by @passionjewelery, size 0,3 ct center diamond with the best quality D color, IF clarity (Passion Perfect daru @passionjewelery, ukuran 0,3 ct, permata utama berkualitas terbaik dengan warna D, kejernihan IF)," tulis Airy Tanu seperti dilansir dari Tribun Wow.

Kolase cincin tunangan Lesti Kejora dan momen saat dilamar Rizky Billar, Selasa (8/6/2021). Cincin tunangan Lesti Kejora bernilai hingga Rp 30 Juta. (Instagram @airyntanu, YouTube Indosiar)

Cincin Lesti tersebut mewah dengan barisan berlian kecil di tengah badan cincin.

Semetara itu sebutir berlian besar menjadi pusat perhatian pada desain tersebut.