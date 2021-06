Ashanty Foto Bersama Azriel Hermansyah, Hal Ini Disorot Sampai Bikin Netizen Menangis

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Ashanty menjadi salah satu artis yang banyak diidolakan.

Sikapnya yang selalu sopan dan ramah banyak dikagumi.

Ia juga disanjung karena telah menjadi ibu sambung yang sangat baik untuk anak-anak Anang Hermansyah.

Setelah berlibur di Bali, Ashanty kini tampil eksotis, kulitnya coklat tua. (Istimewa)

Disebut-sebut Aurel dan Azriel tumbuh besar dengan didikan yang baik dari Ashanty.

Hal itu jugalah yang diungkapkan oleh Azriel baru-baru ini.

Mulanya ibu empat anak ini mengunggah fotonya bersama dengan Azriel.

Ia mengungkapkan perasaannya betapa adik Aurel itu kini sudah beranjak dewasa.

Sikap dan kebiasaannya pun ikut berubah.

"Sayangnya bunda yg udah gede banget sekarang, pemikiran nya selalu out of the box, makin kritis, tiap hari nonton nya berita atau politik," tulisnya.

Aurel, Azriel, Ashanty dan Anang. (Instagram @aurelie.hermansyah dan @ashanty_ash)

Diungkapnya belakangan Azriel suka mengamati orang lain.