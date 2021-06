TRIBUN-MEDAN.com - Penyakit asam lambung adalah masalah kesehatan yang membuat cairan asam dari lambung naik kembali ke saluran makanan bagian atas.

Gejala asam lambung naik yang utama adalah munculnya rasa sakit sampai terasa panas seperti terbakar (heartburn) di perut atas sampai dada.

Namun, ada kalanya penyakit asam lambung memicu gejala batuk terus-menerus atau kronis.

Penyakit asam lambung naik yang kumat sedikitnya dua kali seminggu disebut gastroesophageal reflux disease (GERD).

Melansir Healthline, ahli dari University of North Carolina School of Medicine AS menyebutkan, GERD menjadi biang 25 persen kasus batuk kronis.

Mayoritas penderita batuk karena asam lambung tidak merasakan gejala asam lambung naik yang khas seperti heartburn.

Ilustrasi batuk karena gatal tenggorokan - Kenali Ciri-ciri Batuk Karena Asam Lambung Naik, Lengkap Cara Mengatasinya (Freepik)

Berbeda dengan batuk karena masalah pernapasan, batuk karena asam lambung naik punya ciri-ciri sebagai berikut:

* Batuk terjadi di malam hari atau setelah makan

* Batuk terjadi saat penderita berbaring

* Batuk tidak dipicu merokok atau minum obat tertentu