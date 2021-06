Cara Artis Kate Hudson Menurunkan Berat Badan dan Menjaga Kebugaran, Rutin Berhubungan Intim atau Bercinta dengan Pria Satu Orang.

TRIBUN-MEDAN.COM - Bintang film How to Lose a Guy in 10 Days, Kate Hudson berbagi rahasia menjaga bentuk tubuhnya yang ternyata diperoleh dengan rajin bercinta.

Melalui akun Instagram, Kate mengungkap berhubungan intim dengan kekasihnya, Danny Fujikawa membantu dia menurunkan berat badan dan tetap sehat.

"Menurut WW, saya berhubungan seks selama satu jam 20 akan sama dengan ... Saya buruk dalam matematika ... enam FitPoints," ujarnya di video Instagram @katehudson.

"Ya, aku bilang seks. Terima kasih @ww selalu memastikan kita mendapat poin fit yang kita bisa," imbuhnya.

Kate adalah duta WW dan berbicara untuk situs web kesehatan dan kebugaran yang secara resmi mencantumkan seks sebagai aktivitas yang diperhitungkan untuk FitPoints di aplikasi WW.

Bukan hal yang mengada-ada ternyata apa yang dikatakan Kate memang benar adanya.

Karena menurut laman healtywomen.org, wanita bisa membakar kalori 69 kalori, dengan rata-rata 3,6 kalori per menit.

Aktris berusia 42 tahun itu tidak malu ketika harus membicarakan kehidupan seksnya, dan sebelumnya mengatakan, ibunya, Goldie Hawn, selalu terbuka dengannya tentang topik tersebut.

"Apa yang kamu ajarkan padaku tentang seks? Ada begitu banyak. Kita bicara banyak tentang seks. Mengejutkannya," kata Kate.

"Aku tidak munafik, aku suka seks," kata Goldie.

"Ya benar. Dan kemudian dia bilang 'seks sangat menyenangkan. Tapi itu lebih baik ketika dengan satu orang.' Dan itu adalah pelajaran yang baik," imbuh Kate.

Tautan Artikel:Rahasia Kate Hudson Turunkan Berat Badan, Rajin Bercinta