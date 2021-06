Harga Cabai Rawit dan Brokoli Naik di Medan, Harga Daging Ayam Potong Masih Mahal

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--Harga cabai rawit dan brokoli di pasar tradisional Medan mengalami kenaikan cukup signifikan.

Begitu juga dengan harga daging ayam potong, masih terbilang mahal.

Pak Kembar, pedagang sayur di Pasar Sei Sikambing Medan menuturkan harga cabai merah justru merosot.

"Hari ini harga cabai merah turun lagi dari Rp 16 ribu menjadi Rp 14 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai lainnya naik seperti cabai rawit dari Rp 22 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram," kata Pak Kembar, Sabtu (12/6/2021).

Kemudian, harga cabai hijau dari Rp 14 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram, dan cabai caplak dari Rp 40 ribu menjadi Rp 44 ribu per kilogram," kata Pak Kembar, Sabtu (12/6/2021).

Untuk harga brokoli, kata dia, naik dari Rp 14 ribu menjadi Rp 20 ribu.

Kenaikan harga brokoli ini juga tak terlepas dari minimnya stok barang akibat erupsi Gunung Sinabung.

"Kalau harga komoditas bawang masih stabil seperti harga bawang merah biasa Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah Jawa Rp 26 ribu per kilogram, bawang putih Rp 24 ribu per kilogram," kata Pak Kembar.

Sama halnya dengan harga tomat Rp 10 ribu per kilogram, jahe Rp 20 ribu per kilogram, sayur lainnya seperti sayur putih dan sayur pahit berkisar Rp 4-7 ribu per kilogram.

"Daya beli masyarakat juga sekarang semakin menurun apalagi kami yang biasanya berlangganan dengan rumah makan sudah berkurang karena pesanan makanan mereka juga turun berhubung masyarakat sudah jarang buat acara besar lagi," tambahnya.

Setelah itu, harga daging ayam potong di Pasar Sei Sikambing masih terbilang mahal meskipun sudah mulai turun.

Hari ini harganya dibaderol Rp 34 ribu per kilogram.

"Baru hari ini kembali turun lagi harga daging ayam potong karena selama ini Rp 36 ribu per kilogram tapi saat ini sudah Rp 34 ribu per kilogram," kata Pudin, pedagang ayam potong di Pasar Sei Sikambing Medan.

Ia menuturkan harga daging ayam potong masih mahal karena pengambilan dari agen juga lagi meningkat namun untuk persediaan tetap aman.(cr20/tribun-medan.com)