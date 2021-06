LINK Live Streaming Turki Vs Wales EURO 2020, Jam 23.00 WIB, Cara Calhanoglu Jawab Tantangan

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming EURO 2020 malam ini yang menyajikan laga panas dari grup A dan B, Turki vs Wales , Finlandia vs Rusia dan Italia vs Swiss, Rabu (16/6/2021).

Di Grup A akan tersaji laga antara Turki vs Wales pukul 23.00 WIB yang akan digelar di Baku Olympic Stadium, Live RCTI dan Mola TV.

Playmaker Turki, Hakan Calhanoglu menyebut timnya telah belajar banyak dari kekalahan 0-3 dari Italia di laga pembuka Euro 2020.

Melawan Wales dalam laga kedua penyisihan Grup A di Stadion Olimpiya, Baku, Rabu (16/6/2021), dia berjanji Turki akan tampil lebih meyakinkan.

Saat melawan Italia, Turki di luar dugaan benar-benar mati kutu.

Ini di luar ekspektasi banyak pengamat mengingat bagaimana impresifnya skuat asuhan Senol Gunes ini saat babak kualifikasi dimana mereka mencuri empat poin dari dua kali berlaga kontra Juara Dunia 2018, Prancis.

Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Turki juga memukul Belanda, dan Norwegia.

Banyak pengamat menyebut, Turki menjadi kuda hitam, paket kejutan untuk Euro 2020 ini. Segala puja-puji itu luruh ketika mereka digunduli Azzurri, nyaris tanpa perlawanan.

"Kami semakin fokus untuk lolos dari penyisihan grup. Kami harus belajar banyak dari kekalahan kemarin, kami akan bertempur habis-habisan untuk meraih kemenangan," tulis gelandang AC Milan ini di akun instagramnya.