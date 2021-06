Potret Punggung Bunga Citra Lestari Saat Isolasi Mandiri Bikin Netizen Kagum: Berjemur Aja Cakep

TRIBUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari ( BCL) saat ini diketahui tengah melakukan isolasi mandiri.

Seperti diberitakan sebelumnya, BCL mengabarkan bahwa dirinya positif terpapar Covid-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri.

Lewat akun Instagram pribadinya, BCL terus mengabarkan kondisinya saat ini.

Bunga Citra Lestari (Instagram @bclsinclair)

Seperti Rabu (16/6/2021), BCL mengunggah fotonya sedang berjemur.

Ia tak sendiri namun ditemani Dena Rachman.

Dalam foto tersebut ia tampak memakai kacamata.

Badannya menghadap ke arah jalan, namun wajahnya tampak menoleh ke arah kamera.

Ini merupakan hari ketiga BCL melakukan isolasi mandiri.

"So far, ada symptoms batuk, tenggorokan sakit, nafas terasa agak pendek dan sometimes demam.. Tp tetep semangat