Artis Bunga Zainal Terbaring Lemah di Rumah Sakit, Ini yang Dilakukan Produser Tajir Sukhdev Singh

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis cantik Bunga Zainal memang sudah tak lagi aktif menggeluti dunia seni peran.

Namun, Bunga Zainal mendadak membuat publik khawatir.

Bunga Zainal mengaku sedang dalam kondisi drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kondisi Bunga Zainal pun sudah mulai menurun sejak Jumat (11/6/2021).

Rumah Produksi Suami Bunga Zainal Harus Tutup Sementara karena Wabah Virus Corona

Sebagai suami, Sukhdev Singh pun terlihat selalu menemani sang istri tercinta saat dirawat di rumah sakit.

Dilansir dari Tribun Seleb, pasalnya Sukhdev Singh mengunggah potret sang istri yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit.

Potret tersebut diunggah Sukhdev pada, Senin (14/6/2021).

Melalui kolom keterangan, sang produser asal India tersebut mendoakan istri tercintanya agar lekas sembuh.

"Get well soon," tulis Sukhdev Singh, unggahannya tersebut langsung dibanjiri komentar rekan-rekan sesama artis.

Bunga Zainal Dilarikan ke Rumah Sakit Minta Didoakan, Suami Sukdev

Sementara itu Bunga Zainal melalui Instagram Story miliknya meminta maaf lantaran belum dapat membalas pesan WhatsApp maupun DM yang ia terima.