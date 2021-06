SEDANG BERLANGSUNG Swedia Vs Slovakia, Dapatkan Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Live Streaming Piala Eropa 2021 Swedia vs Slovakia

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga hidup mati di grup E Piala Eropa 2021 antara Swedia vs Slovakia, Jumat (18/6/2021))

Laga Swedia vs Slovakia berlangsung di Stadion Saint Petersburg, St Petersburg pada Jumat (18/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Duel Swedia vs Slovakia bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Selain bisa disaksikan di Mola TV, laga ini juga bisa ditonton via live streaming gratis dari HP.

Untuk link streaming gratis Swedia vs Slovakia bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Tidak ada kata selain kemenangan bagi skuad berjuluk Blagult jika masih ingin bertahan di gelaran Euro kali ini.

Pasalnya saat ini Swedia berada di posisi ketiga di grup E usai bermain imbang kontra Spanyol pada laga perdana lalu.

Sementara bagi Slovakia laga ini akan menentukan bagi dirinya dapat lolos ke 16 besar.

Saat ini Hamsik dkk menjadi pemimpin sementara klasemen grup E usai membuat kemenangan mengejutkan kontra Polandia 1-2 di laga pekan lalu.

Melihat statistik pertemuan kedua tim, Swedia memang terbilang lebih unggul, dimana dari lima laga yang dimainkan, Skuat Biru Kuning berhasil meraih dua kemenagan. Dan tiga tersisa dengan hasil imbang.

Laga terakhir keduanya terjadi pada 17 Oktober 2018 di gelaran persahabatan yang berakhir dengan hasil 1-1.