Curhat Bunga Citra Lestari Jalani Isolasi Mandiri, Ungkap Hal Terberat Harus Terpisah dengan NOAH

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Bunga citra Lestari hingga saat ini masih melakukan isolasi mandiri pasca terpapar virus Covid-19 beberapa waktu lalu.

Hingga isolasi hari ke enamnya, Sabtu (19/6/2021) BCL terkadang ia masih merasa tertekan.

Hal tersebut diungkapkan BCL di instagram pribadinya.

Artis BCL Kesal Gara-gara Tuduhan Terpapar Covid-19 saat Liburan di Bali (Instagram @bclsinclair via tribunmanado)

Ia menceritakan bagaimana perasaan BCL selama menjalani isolasi mandiri dan bagaimana covid-19 juga mempengaruhi mentalnya.

"Today I want to share a little bit about how I feel.. Ternyata ga hanya menimbulkan gejala-gejala yang bersifat fisik, COVID juga membuat mentalku down," tulisnya

"Walaupun aku di sini menjalani isolasi tidak sendiri, tapi bersama dengan 4 orang sahabat yang juga sama-sama terinfeksi –– sometimes, I still feel low," tulisnya lagi.

Selama menjalani isolasi mandiri hal terberat yang ia rasakan adalah harus berpisah dengan Noah.

"Terpaksa harus merepotkan orang lain untuk membantu mengurus segala urusan Noah, sama sekali ga mudah buat aku.. Blessed my family for helping me out," tulisnya lagi

Ia pun tak menampik bahwa terkadang ia merasa khawatir selama menjalani isolasi mandiri, terlebih saat kondisi kesehatannya menurun.

BCL dan keluarga berfoto di Balkon (Instagram)

"Seringkali rasa khawatir datang, terlebih di saat badan lagi terasa drop, nafas agak sesak, kehilangan rasa.. Ditambah faktor2 lain dari luar yang tentunya ga bisa aku kontrol –– rasanya semakin berat.. Aku cuma bisa berusaha untuk tetap tersenyum dan menerima," tulisnya.