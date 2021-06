Potret Masa Muda Ayah Sophia Latjuba Bikin Syok, Warganet: Mirip Banget Ariel NOAH

TRIBUN-MEDAN.com - Artis senior Sophia Latjuba mengunggah 4 foto kenangannya pada sang ayah. Foto unggahan terbaru di akun Instagram Sophia Latjuba ditujukan untuk ikut memperingati Hari Ayah Sedunia yang jatuh pada Minggu (20/6/2021).

Ayah Sophia, Azzizurrahman Latjuba memang sudah lama tutup usia.

Beberapa waktu lalu, Sophia Latjuba sempat menggunggah foto ziarah makam ayahnya. Dalam foto itu tertulis pada nisan yang diusap Sophia, Azizur Rahman Latjuba bin Mahmud Latjuba.

Seperti kita ketahui, ayah Sophia Latjuba menikah dengan seorang wanita berdarah Jerman-Austria bernama Anna Müller. Karena darah Jerman pun mengalir pada Sophia Latjuba dan mempengaruhi garis kecantikannya.

Dalam unggahan foto ziarah makam itu, Sophia Latjuba juga bercerita tentang bagaimana dirinya bersyukur memiliki keluarga yang ternyata masih berdarah biru alias bangsawan.

Melalui akun Instagramnya, Sophia Latjuba menunjukkan foto yang memuat sebuah makam dengan dua nama. Pada nisan warna hitam yang indah, terukir nama H. Mahmud L. Latjuba dan Hj. R.A. Siti Fatichah.

Sophia Latjuba, Eva Celia dan Manuella (Instagram Sophia_Latjuba88)

Diketahui jika H. Mahmud L. Latjuba merupakan kakek, sementara Hj. R.A. Siti Fatichah merupakan neneknya. Sophia Latjuba pun menuliskan bahwa ia demikian bersyukur bisa dibesarkan dalam keluarga tersebut.

"I was the luckiest girl being raised by you. To the moon and back," ujar Sophia Satjuba di laman Instagramnya, sophia_latjuba88, beberapa waktu lalu.

Dari foto tersebut, tanpa sadar Sophia Latjuba menampakkan garis keturunan bangsawan yang ada pada neneknya. Dan secara otomatis Sophia Latjuba merupakan keturunan darah biru dari keluarga neneknya.

Menilik banyak sumber, gelar bangsawan R.A. yang disematkan pada nama neneknya biasa dikenal dengan Raden Ajeng atau Raden Ayu.