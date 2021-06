Vokalis Steven & Coconut Treez Meninggal Dunia, Ini Pesan Menyentuh dari Sang Adik, Micky AFI

Steven Nugraha Kaligis atau karib disapa Tepeng adalah vokalis dari band Steven & Coconut Treez. Band ini cukup unik karena mengusung genre musik reggae. Salah satu hit Steven & Coconut Treez adalah "Welcome To My Paradise". Kini Tepeng Steven & Coconut Treez Meninggal Dunia karena Covid-19.

TRIBUN-MEDAN.COM - Vokalis grup band Steven & Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis (46) atau Tepeng meninggal dunia karena Covid-19 pada Selasa (22/6/2021).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang manajer, Putra.

"Covid-19 bang, sempat dirawat di Rumah Sakit Medika," kata Putra saat dihubungi awak media, Selasa pagi.

Tepeng mengembuskan napas terakhirnya di RS Medika BSD, Tangerang Selatan pukul 07.30 WIB.

Pelantun lagu "Welcome to My Paradise" ini sempat dirawat selama 4 hari di sana.

Tim Steven & Coconut Treez rencananya akan menggelar konferensi pers lewat akun Instagram resminya mengenai hal ini.

"Nanti kita live Instagram ya untuk press conference. Ini kita urus rumah sakit dulu ya," kata Putra.

Sejumlah rekan musisi langsung menyampaikan ucapan duka.

Sandy Pas Band lewat unggahan di akun Instagram miliknya @sandypasband_ mengaku terkejut saat tahu diberitahu sang sahabat meninggal dunia.