Cukup Rogoh Kocek Rp 118 Ribu, Nikmati Paket Barbeque Sepuasnya di ibis Styles Medan Pattimura

Cukup Rogoh Kocek Rp118 Ribu, Nikmati Paket Barbeque Sepuasnya di ibis Styles Medan Pattimura

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sajian kuliner dengan konsep All You Can Eat kian digemari oleh masyarakat.

Melihat minat pasar dan ingin mengusung konsep baru, ibis Styles Medan Pattimura membuka jamuan makan malam menarik di Meat Eater 442 Barbeque.

Sebelum mengusung konsep barbeque, ibis Styles Medan Pattimura menawarkan angkringan yang kental dengan nuansa nusantara.

"Sebelumnya kita punya Angkringan 442 dan ini kita ingin mengganti konsep yang lebih baru. Kemarin kan kita konsepnya sangat Indonesia, sekarang kita ganti yang agak western," ungkap Senior Sales Manager ibis Styles Medan Pattimura Alfi Dika, Jumat (25/6/2021).

Adapun paket yang ditawarkan untuk paket ini sebesar Rp118 ribu/net dengan dapat mencicipi seluruh menu sepuasnya.

Saat memasuki area restoran, para pengunjung akan disuguhkan dengan aneka menu dengan hidangan berat dan aneka pastry dan pudding yang kental dengan nuansa ala barat.

Disisi sebelah kanan, para pengunjung dapat memilih tempat duduk yang telah disediakan dengan iringan musik yang menemani para pengunjung menikmati santap malamnya.

Untuk paket Barbeque, pengunjung dapat menemukannya di area outdoor, tepat berada di sebelah indoor restoran.

Begitu memasuki area barbeque ini, aroma daging barbeque yang sedang dipanggang langsung terhirup yang membuat para pengunjung manapun tak sabar untuk menyantap hidangan tersebut.