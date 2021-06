Bikin Penasaran, Terbongkar Isi Rekaman Suara Nindy Ayunda, Olla Ramlan Dituding Lakukan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Olla Ramlan akhirnya membicarakan permasalahannya dengan sang sahabat, Nindy Ayunda.

Selama ini diketahui bahwa Olla dan Nindy berteman dekat.

Namun hubungan keduanya tengah memanas karena Olla menerima rekaman suara Nindy sedang membicarakannya.

Isi rekaman itu pun membuat banyak orang penasaran dan mempertanyakan apa yang sebenarnya Nindy ucapkan dalam rekaman itu.

Persahabatan Olla Ramlan, Nindy Ayunda, Ririn Ekawati, dan Ashanty (Instagram)

Olla sendiri mengatakan dia tidak ingin terlalu memberikan perhatian pada masalah tersebut.

"Memang sebenarnya enggak ada apa apa. Mungkin dia entah lagi keceploasan atau iseng aja ngobrolin aku,"katanya dikutip tribun-medan.com dari kanal YouTube TRANS TV Official.

Ia mengucapkan sebenarnya Nindy sudah mengajaknya untuk membahas hal tersebut.

"Tapi at that moment, aku had so many problems yang belum kelar-kelar juga. Jadi kasarnya ini gak penting lah. Aku punya problem yang lebih besar," katanya.

Ia pun membongkar apa yang dibicarakan Nindy dalam rekaman itu.

"Dia ngomongin aku dan dia ngomongnya bukan bertanya ya, tapi statement. 'Olla kan gini gini, ini kan udah lama gini gini. Aufar kan gini gini' dan dia merasa sudah tahu pasti," katanya.