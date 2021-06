TAK Live RCTI, Link Streaming Inggris Vs Jerman Malam Ini Jam 23.00 WIB, Nontonnya Di Sini

TRIBUN-MEDAN.com - Saksian duel sengit antara Inggris vs Jerman dalam lanjutan babak 16 besar Euro 2021 malam ini, Selasa (29/6/2021).

Laga Inggris vs Jerman itu akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, Selasa (29/2/2021) pukul 23.00 WIB.

Laga big match Inggris vs Jerman tak disiarkan langsung RCTI, namun laga ini bisa disaksikan via Mola TV dan Live streaming berbayar Mola TV.

Selain bisa disaksikan via Mola TV, duel ini juga bisa ditonton via live streaming gratis dari HP. Namun untuk link streaming gratisnya baru bisa di akses jelang kick off.

Untuk Link Streaming Inggris vs Jerman bisa diakses linknya pada bagian akhir artikel ini.

Ada dua cara yang mesti ditempuh timnas Inggris untuk bisa mengalahkan Jerman di babak 16 besar Euro 2020.

Timnas Inggris bertemu lawan berat di fase gugur Euro. Mereka bakal menghadapi Jerman di babak 16 besar.

Gelandang The Three Lions Kalvin Phillips menganggap bahwa Jerman merupakan tantangan sesungguhnya bagi timnya.

Namun, Phillips yakin Inggris bisa melewati Die Mannschaft, asalkan mau menempuh dua cara.

Cara pertama yang dimaksud pemain Leeds United itu adalah berani memainkan ball possession dan tak ragu untuk mengambil risiko.