Ahok Nikahi Mantan Ajudan Istrinya, Kini Mereka Hidup Bersama, Rayakan Ultah dengan Sederhana

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok merayakan ulang tahun ke-55. Ia merayakan pesta ulang tahun bersama Puput Nastiti Devi, istrinya.

Puput Nastiti Devi, istri Ahok menyampaikan doa terbaik untuk suaminya.

Mereka berdua merayakan pesta ulang tahun secara sederhana.

Hubungan Ahok dan Puput Nastiti Devi diramal oleh Roy Kiyoshi lantaran pro dan kontra yang bermunculan (Kolase Instagram/ @ahokfamily & @roykiyoshi)

Berikan Doa Terbaik.

Puput Nastiti Devi menyampaikan, doa terbaik kepada Ahok di hari jadinya yang ke-55 tahun.

Tak hanya itu, sebuah kue sederhana juga disiapkan mantan ajudan Veronica Tan itu untuk sang suami.

Sang Bos Pertamina yang kompak mengenakan kemeja biru motif dengan sang buah hati, Yosafat Abimanyu Purnama terlihat senyum bahagia.

Tak hanya bersama anak dan istri, perayaan ulang tahun mantan suami Veronica Tan itu juga dilengkapi oleh sang ibu, Buniarti Ningsih.

Perayaan ulang tahun Ahok yang sederhana terlihat dibagikan akun Instagram @btpnd, pada Selasa (29/6/2021)

Dalam kolom keterangan, Puput Nastiti Devi memberikan ucapan dan doa manis untuk Ahok.

"Selasa, 29 Juni 2021

Selamat Ulang Tahun untuk yang terkasih @basukibtp , kiraNya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu memberkati hidupmu dengan sehat, panjang umur, sukses dalam karir dan rezekinya, bahagia selalu ! God Bless You & We Love You Always.