Shanks dan Whos Who One Piece - Spoiler One Piece 1018, Terungkap Shanks Pencuri Gomu Gomu, Teknik Baru Jinbei vs Whos Who

TRIBUN-MEDAN.com - Halo nakama semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja, ya! Berikut ini Spoiler Manga One Piece 1018 kami sajikan.

Pada Spoiler Manga One Pice 1018 terungkap bahwa yang mencurui buah iblis Gomu Gomu Nomi ternyata Shanks alias Akagami.

Selain itu, Spoiler One Piece 1018 berjudul Jinbei vs Who Is Who.

Di sini juga menceritakan Shanks yang selama ini dikenal bajak laut jenaka, ternyata seorang Yonkou yang kejam.

Shanks One Piece - (IST)

Pada chapter sebelumnya, Spoiler One Piece 1017 diceritakan Who Is Who bahwa buah iblis milik Monkey D Luffy itu ternyata dicuri dari kapal angkatan laut.

Dari sini mulai terungkap bahwa pencuri yang dimaksud Who Is Who adalah seorang Yonkou Akagami Shanks.

Tanpa basa-basi, berikut ini selengkapnya Spoiler Manga One Pice 1018 dirangkum Tribun-Medan.com dari beragam sumber:

Spoiler One Piece 1018

Otama Diselamatkan Speed

Sebagian chapter kali ini memang menggambarkan pertarungan epic antara Jinbei vs Who Is Who.

Manga One Piece 1018 diawali dengan memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil.