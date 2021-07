LINK Streaming Big Match Belgia Vs Italia, Tak Disiarkan RCTI, Akses Di Sini Cara Nontonnya

LINE up pertandingan Belgia versus Italia di Perempat Final Euro 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit antara Belgia vs Italia babak perempat final Euro 2020 atau 8 besar Euro 2020 yang tak disiarkan RCTI.

Timnas Italia akan bertemu timnas Belgia di pertandingan perempat final EURO 2020, Jumat (2/7/2021) malam waktu setempat atau Sabtu dini hari.

Dengan waktu WIB, pertandingan timnas Italia kontra timnas Belgia di perempat final EURO 2020 akan berlangsung pada Sabtu (3/7/2021) mulai pukul 02.00 WIB.

Laga Belgia vs Italia tak disiarkan RCTI dan hanya tayang via Mola TV. Untuk menyaksikan Belgia vs Italia bisa diakses link streamingnya di akhir artikel.

Selain bisa disaksikan di Mola TV, laga ini juga bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP. Namun untuk link streaming gratisnya bisa diakses saat jelang kick off.

Untuk pertama kalinya di EURO 2020, timnas Italia memiliki skuad lengkap untuk dipilih menatap laga perempat final melawan Belgia.

Menghadapi pertandingan ini, timnas Italia akhirnya bisa memiliki skuad yang lengkap untuk dipilih pelatih Roberto Mancini.

Dalam sesi latihan pada Kamis (1/7/2021), Alessandro Florenzi dan Giorgio Chiellini yang sebelumnya absen sudah bisa ikut menjalani program.

Ini berarti untuk pertama kalinya timnas Italia akan bisa membawa full squad di EURO 2020.

Sebelum ini, ada saja gangguan yang dialami oleh Gli Azzurri.

