AC Milan Selesai Permanenkan 'The Next Pirlo' Sandro Tonali, Main Di San Siro hingga 2026

TRIBUN-MEDAN.com - Runner up Liga Italia 2020-2021, AC Milan, telah resmi mempermanenkan Sandro Tonali dari Brescia yang dijuluki the next Pirlo selama lima tahun.

Pemain 21 tahun itu awalnya dipinjamkan Brescia ke AC Milan pada musim lalu, dengan nilai sebesar 10 Juta Euro.

Melihat permainannya yang semakin berkembang, AC Milan pun langsung bergerak cepat mengamankan Sandro Tonali.

Dilansir dari Football.Italia.net, Milan hanya menambahkan 6 Juta Euro dengan potensi bonus tambahan 3 juta Euro kepada sang pemain untuk mengontraknya secara permanen.

Sandro Tonali akan bermain di San Siro selama lima musim hingga 2026.

Tonali mengakui bahwa dirinya sangat bahagia setelah Milan memproses status permanennya di San Siro.

Kebahagiaan terlihat ketika dirinya diwawancarai oleh Milan TV mengenai status barunya bersama Rossonerri.

“Sangat sulit untuk menyelesaikan proses transfer ini, saya senang untuk saya dan Milan dan untuk orang-orang yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu berakhir untuk yang terbaik,” ungkap Tonali.

Lebih lanjut, Tonali berhasil mencatat 37 pertandingan bersama Milan di musim lalu itu kini bertujuan untuk terus melakukan permainan yang lebih baik lagi di musim-musim berikutnya bersama Rossonerri.

AC Milan resmi mendatangkan Sandro Tonali dengan status pinjaman selama semusim. (twitter AC Milan)

“Saya sudah bermain selama 37 dengan Milan hal itu membuat ku seperti bermain 100 pertandingan di tim lain. Ini adalah hal yang baik. Perkembangan ku akan terjadi di musim ini, saya puas tetapi akan tetap untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi,” kata Tonali.

Tonali juga menyatakan jika kunci permainan yang baik adalah bersatunya semua pemain bersama-sama.

“Kami harus melakukan lebih dari apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Kita semua harus bersama-sama dan semua baris dalam satu arah, ini adalah kuncinya."

“Saya tumbuh baik di dalam maupun di luar lapangan, dan Saya merasa lebih dewasa dalam banyak hal," tutupnya.

