Jadi Incaran, Bolu Stim Menara Hadirkan Inovasi Rasa Baru Oleh-oleh Khas Medan

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - April lalu Bolu Stim Menara resmi hadir di pusat kota Medan sebagai rasa baru untuk camilan dan oleh-oleh khas Medan.

#MedanRasaBaru menjadi jargon yang dipilih sebagai usaha untuk menawarkan rasa yang lekat dengan kota Medan namun dalam bentuk baru yaitu bolu stim.

Rasa-rasa yang ditawarkan Bolu Stim Menara adalah Blackforest, Pandan Durian, dan Markisa Keju.

Untuk menemani bolu stim, kali ini hadir #TemanRasaBaru dalam bentuk lapis stim. Masih mengangkat kearifan lokal kuliner Medan, Lapis Stim Menara memilki tiga rasa khas yaitu Jeruk Medan, Pandan Srikaya, dan Kacang TengTeng.

Lapis Stim Jeruk Medan memiliki paduan rasa asam manis yang segar, Lapis Stim Pandan Srikaya yang sangat khas kota Medan, dan Lapis Stim Kacang TengTeng dengan rasa cokelatnya yang unik bertabur kacang renyah berlimpah.

Produk terbaru ini memiliki proses yang sama dengan produk sebelumnya yaitu distim atau dikukus. Proses ini menghasilkan tekstur lapis yang sangat lembut sehingga ringan di mulut, namun kaya akan rasa.

Lapis Stim Menara cocok sebagai teman beraktivitas sehari-hari sambil bercengkrama bersama keluarga di rumah atau bahkan saat sedang menikmati waktu santai sendiri.

Lapis Stim Menara dibandrol seharga Rp. 35.000 per kotak dengan berat bersih 500 gram. Khusus varian Kacang TengTeng harga per kotaknya adalah Rp. 37.000. Lapis Stim Menara bisa di dapatkan di toko resmi yang berada di Jl. KH Wahid Hasyim, No. 57/68 Babura, Medan Baru, Medan dan di beberapa toko mitra resmi yang tersebar di kota Medan.